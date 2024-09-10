محدث| 8 إصابت خلال اقتحام الاحتلال طولكرم ومحاصرة مستشفى المدينة ومخيمها

وطن: اعلنت وزارة الصحة عن اصابة 8 شبان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم

وقالت الصحة ان ٨ إصابات وصلت إلى مستشفى الأسراء، وإصابتان إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء عدوان الاحتلال في طولكرم، وجميع الإصابات بين طفيفة ومتوسطة.

واعلن الهلال الأحمر في وقت سابق ان طواقمه تتعامل مع إصابتين بالرصاص الحي بعد اقتحام الاحتلال لطولكرم ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم عقب اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال داخل المخيم، وحاصرت مداخل المخيم ومستشفى ثابت ثابت الحكومي.

وأضافت المصادر أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في مخيم طولكرم، تزامنا مع تفجير عدد من العبوات الناسفة.