الجائعون قادمون.. الفقراء سيأكلون الأغنياء

د. حسن العاصي : في السياسة والمساعدات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، يتم تعريف الجوع على أنه حالة لا يتمتع فيها الشخص بالقدرة البدنية أو المالية على تناول ما يكفي من الغذاء لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لفترة طويلة. في مجال تخفيف الجوع، يُستخدم مصطلح الجوع بمعنى يتجاوز الرغبة المشتركة في الغذاء التي يعاني منها جميع البشر، والمعروفة أيضاً بالشهية. ويؤدي الشكل الأكثر تطرفاً للجوع ـ عندما ينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وعندما يبدأ الناس في الموت جوعاً بسبب عدم حصولهم على الغذاء الكافي والمغذي ـ إلى إعلان المجاعة

على مر التاريخ، عانت قطاعات من سكان العالم في كثير من الأحيان من فترات طويلة من الجوع. وفي كثير من الحالات، نتج الجوع عن انقطاع الإمدادات الغذائية بسبب الحروب أو الأوبئة أو الأحوال الجوية السيئة. في الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، جرى الاعتقاد أن التقدم التقني وسياسات التعاون الدولي قد تكون سبباً في خفض مستويات الجوع في العالم. ورغم أن التقدم كان متفاوتاً إلا أنه بحلول عام 2015، تراجع خطر الجوع الشديد بالنسبة لجزء كبير من سكان العالم. ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2023 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، فقد انعكس هذا الاتجاه الإيجابي عما كان عليه في عام 2017 تقريباً، عندما أصبح من الواضح حدوث ارتفاع تدريجي في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن. وفي عامي 2020 و2021، حدثت زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بسبب جائحة كوفيد-19. حدث انتعاش في عام 2022 جنباً إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أن التأثير على أسواق المواد الغذائية العالمية الناجم عن غزو أوكرانيا يعني أن انخفاض الجوع في العالم كان محدودًا للغاية.

وبينما لا يزال معظم سكان العالم يعيشون في آسيا، فإن معظم الزيادة في الجوع منذ عام 2017 حدثت في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ناقش تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2017 ثلاثة أسباب رئيسية للزيادة الأخيرة في معدلات الجوع: المناخ، والصراع، والتباطؤ الاقتصادي. وركزت طبعة عام 2018 على الطقس المتطرف باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة الجوع، ووجدت أن ارتفاع المعدلات حاد بشكل خاص في البلدان التي تكون فيها النظم الزراعية أكثر حساسية للتغيرات المناخية المتطرفة. ووجد تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لعام 2019 وجود علاقة قوية بين الزيادات في معدلات الجوع والبلدان التي عانت من التباطؤ الاقتصادي. وبدلاً من ذلك، تناولت نسخة 2020 آفاق تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالجوع. وحذر من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء لمواجهة الاتجاهات السلبية التي شهدتها السنوات الست الماضية، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن يمكن أن يرتفع بأكثر من 150 مليون شخص بحلول عام 2030. وأفاد تقرير عام 2023 عن قفزة حادة في الجوع بسبب كوفيد-19. الوباء الذي استقر في عام 2022.

الجوع المتزايد

تكافح عشرات ملايين الأسر حول العالم من أجل الحصول على الطعام. المفارقة الإنسانية أن الجوع شعور بسيط يصعب فهمه، لكنه أيضاً مفهوم معقد بشكل لا يصدق. إن واحداً تقريباً من كل عشرة أشخاص يعيش في مستوى معين من انعدام الأمن الغذائي. ولكن ما هو انعدام الأمن الغذائي؟ فهل هذا هو نفس سوء التغذية؟ متى تكون المجاعة مجاعة؟ هل ننهي الجوع فعلاً؟ (هل يمكننا بالفعل إنهاء الجوع؟)

تتضافر الصراعات والصدمات الاقتصادية العديدة، والظواهر المناخية المتطرفة، والظواهر الجوية المتطرفة التي يغذيها تغير المناخ، وارتفاع أسعار الأسمدة لتخلق أزمة غذائية عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة. لا تزال الجهود التي يبذلها العالم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي أقل من المطلوب. مع بقاء ست سنوات فقط، أصبح العالم أبعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030. هناك حاجة ملحة إلى استجابة واسعة النطاق وتنسيق استثنائي. وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع تدريجياً منذ عام 2015، قبل أن يتسارع بشكل حاد في عام 2020 استجابة للجائحة والصراع. لا يبدو أن هذا الاتجاه يُظهر أي مؤشرات تراجع على المدى القريب، مما يزيد من صعوبة تحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

إن تزايد تواتر وشدة الفيضانات، وحالات الجفاف، وغير ذلك من الظواهر الجوية المتطرفة يثقل كاهل الإمدادات العالمية من القمح وغيره من السلع الأساسية الحيوية، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون السيادية، إلى جانب انخفاض قيمة العملة في العديد من الأسواق، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع تضخم أسعار الغذاء والأسمدة، يجعل من الصعب على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد الاستجابة بفعالية.

مع بقاء ست سنوات فقط لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، يحتاج العالم إلى زيادة الاستجابات الرامية إلى القضاء على الجوع بشكل عاجل. وسيكون اتباع نهج منسق في التعامل مع أزمة الغذاء والتغذية واسعة النطاق أمراً بالغ الأهمية؛ ولا يمكن السماح بتراجع المكاسب الإنمائية التي تحققت في العقود الأخيرة. وفقاً للمسار الحالي، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 670 مليون شخص في 72 دولة - 8 % من سكان العالم - سيظلون يعانون من نقص التغذية في نهاية العقد، أي الجوع المزمن. وستكون الحالات الأكثر خطورة في البلدان "التي تشكل نقطة الجوع الساخنة". فإما أن يتحرك العالم في مهمة إنقاذ أرواح ملايين، أو أن نرى المزيد من الناس يواجهون المجاعة.

يكافحون لإطعام أسرهم

إن حجم أزمة الجوع وسوء التغذية العالمية الحالية هائل. ويواجه أكثر من 42.3 مليون شخص مستويات جوع طارئة، في حين يقع أكثر من 1.1 مليون شخص في قبضة الجوع الكارثي - في غزة في المقام الأول، ولكن أيضاً في جيوب في جنوب السودان ومالي. إنهم يتأرجحون على حافة المجاعة. تنطوي العديد من الأزمات الغذائية على قضايا متداخلة متعددة تؤدي إلى الجوع، والتي تتراكم عاماً بعد عام. إن التفاعل بين الصراعات والصدمات الاقتصادية وتأثير أزمة المناخ أمر حيوي لفهم حجم التحدي.

يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات متعددة - حيث يستمر عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد في التزايد بوتيرة من غير المرجح أن يضاهيها التمويل، في حين أن تكلفة تقديم المساعدات الغذائية مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وتؤدي الاحتياجات غير المستجاب لها إلى زيادة خطر الجوع وسوء التغذية. وإن لم تتوفر الموارد الضرورية فإن الثمن سيكون المزيد من الأرواح المفقودة، وتراجع في مكتسبات التنمية.

ما الذي يقود أزمة الغذاء العالمية؟

ولكن لماذا أصبح العالم أكثر جوعاً من أي وقت مضى؟

نتجت أزمة الجوع الضخمة التي نواجهها حالياً، بسبب مجموعة حادة من العوامل. حيث لا تزال الحروب والصراعات هي السبب الأكبر للجوع، حيث يعيش 70% من جياع العالم في مناطق ساخنة تضج بالحروب والعنف. إن الأحداث التي وقعت في بلدان مثل فلسطين وأوكرانيا تشكل دليلاً آخر على الكيفية التي يغذي بها الصراع الجوع، حيث يجبر الناس على ترك منازلهم، ويمحو مصادر دخلهم، ويدمر اقتصادات البلدان.

تعتبر أزمة التغيرات المناخية أحد أبرز أسباب ارتفاع مستويات الجوع في العالم. كما أن الصدمات تدمر المحاصيل والناس والبنية التحتية، وتحرم البشر من فرصة إطعام أنفسهم. وسوف يخرج موضوع الجوع عن سيطرة الجميع إذا فشل العالم في القيام بخطوات فورية تتعلق بالمناخ. وقد ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بوتيرة أسرع من أسعار المواد الغذائية. وتسببت نار الحرب في أوكرانيا في إشعال أسعار الوقود خاصة الغاز الطبيعي، وهذا أدى إلى تعثر إنتاج العالم من الأسمدة، وأعاق تصديرها، ما تسبب في نقص الإمدادات والمحاصيل، وارتفاع الأسعار العالمية. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تحويل أزمة القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الحالية إلى أزمة توافر الغذاء.

بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل، يواجه برنامج الأغذية العالمي انخفاضات كبيرة في التمويل، مما يعكس المشهد المالي الجديد والأكثر صعوبة الذي يواجهه القطاع الإنساني بأكمله. وقد اضطر ما يقرب من نصف العمليات القطرية للبرنامج إلى خفض حجم ونطاق المساعدات الغذائية والنقدية والتغذوية بنسبة تصل إلى 50 %. فيما الجوع وسوء التغذية يتصاعدان في غرب ووسط أفريقيا، فإن الجوع في غزة أصبح مجاعة تشكل علامة قاتمة على جبهة العالم.

بؤر الجوع

من الممر الجاف لأمريكا الوسطى وهايتي، مروراً بمنطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ثم شرقاً إلى القرن الأفريقي وفلسطين وسوريا واليمن وصولاً إلى أفغانستان، تدفع الصراعات والصدمات المناخية الملايين من الناس إلى النزوح لحافة المجاعة.

وفي عام 2023، جمع العالم 8.3 مليار دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي لمعالجة أزمة الغذاء العالمية. ولكن هل تكفي جهود إبقاء الناس على قيد الحياة فقط؟ بالطبع لا. يجب معالجة الأسباب الحقيقية للجوع. إذا لم يتم تمكين المجتمعات المحلية في بعض مناطق الشرق الأوسط وفي بعض الدول الأفريقية من تحمل الضغوط ومواجهة التحديات، ودعم مشاريع التنمية فيها، فإن نشوء الصراعات وعدم الاستقرار، يكون البديل، مما ينتج عنه زيادة في مستويات الهجرة نحو الشمال. عندما نفذت أموال برنامج الأغذية العالمي الذي كان مكلفاً في إطعام اللاجئين السوريين عام 2015، لم يكن أمام الهاربين من الحرب إلا مغادرة مخيمات اللجوء والتوجه نحو أوروبا.

جهود دولية

يساعد العمل الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي على تغيير الحياة على بناء رأس المال البشري، ودعم الحكومات في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار في المجتمعات المحلية في الأماكن المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص، ومساعدتها على النجاة بشكل أفضل من الصدمات المفاجئة دون فقدان جميع أصولها. في غضون أربع سنوات فقط من توسيع نطاق تعزيز القدرة على الصمود في منطقة الساحل، قام برنامج الأغذية العالمي والمجتمعات المحلية بتحويل 158000 هكتار من الحقول القاحلة في منطقة الساحل في خمسة بلدان أفريقية إلى أراضي زراعية ومراعي. واستفاد أكثر من 2.5 مليون شخص من الأنشطة المتكاملة. وتشير الأدلة إلى أن الناس مجهزون بشكل أفضل لتحمل الصدمات الموسمية ويتمتعون بإمكانية وصول أفضل إلى الموارد الطبيعية الحيوية والمصادر مثل الأرض التي يمكنهم العمل فيها. تتمتع العائلات ومنازلهم وممتلكاتهم وحقولهم بحماية أفضل ضد المخاطر المناخية. ويعمل الدعم بمثابة حاجز ضد عدم الاستقرار من خلال جمع الناس معاً، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي، والحفاظ على إنتاجية الأراضي، وتوفير فرص العمل - وكلها تساعد على كسر دائرة الجوع.

وكمثال آخر، فإن برنامج التأمين الصغير الرائد التابع لبرنامج الأغذية العالمي - مبادرة R4 لتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية - يحمي حوالي 360.000 أسرة زراعية ورعوية من المخاطر المناخية التي تهدد المحاصيل وسبل العيش في 14 بلداً بما في ذلك بنغلاديش، والسلفادور، وإثيوبيا، وفيجي، وغواتيمالا، وكينيا، ومدغشقر، وزيمبابوي.

في الوقت نفسه، يعمل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومات في 83 دولة لتعزيز أو بناء شبكات الأمان الوطنية والحماية الاجتماعية المراعية للتغذية، مما يسمح بالوصول إلى عدد أكبر من الناس من خلال المساعدات الغذائية الطارئة. لكن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي. إن الجهود المنسقة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركاء هي الطريقة الوحيدة للتخفيف من حدة الأزمة الأكثر حدة في عام 2024. إن الحكم الرشيد هو الخيط الذهبي الذي يجمع المجتمع معاً، مما يسمح لرأس المال البشري بالنمو، وتطور الاقتصادات والناس. لتزدهر.

ويحتاج العالم أيضاً إلى مشاركة سياسية أعمق للوصول إلى القضاء على الجوع. إن الإرادة السياسية وحدها هي القادرة على إنهاء الصراع في أماكن مثل فلسطين، واليمن، وجنوب السودان، وأوكرانيا، وبدون التزام سياسي حازم لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس، فإن المحركات الرئيسية للجوع سوف تستمر بلا هوادة.

حقائق عن الجوع في العالم لعامي 2023 (و2024)

يعطينا مؤشر الجوع العالمي (GHI)، الذي يصدره سنويا كل من منظمة Concern and Welthungerhilfe، لمحة سريعة عن الحقائق والأرقام الحالية المتعلقة بالجوع في العالم، فضلا عن نظرة تاريخية حول كيفية إحراز التقدم (أو عدم إحرازه). إليك ما تحتاج إلى معرفته في عام 2023.

ينتج العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكانه البالغ عددهم 8 مليارات نسمة، ومع ذلك يعاني 828 مليون شخص من الجوع كل يوم. يواجه 40% منهم من مستويات حادة من الجوع بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي. إن 2.3 مليار شخص – 29.6% من سكان العالم – لا يحصلون على الغذاء الكافي. ويموت 9 ملايين شخص كل عام لأسباب مرتبطة بالجوع؛ والعديد منهم أطفال دون سن الخامسة. يضرب الجوع الأطفال بشكل خاص: إذ يعاني 45 مليون طفل في العالم دون سن الخامسة من الهزال. ويعاني 149 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم.

في عام 2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد بنسبة 25% خلال ثلاثة أشهر فقط بسبب الصراع في أوكرانيا. وحتى لو انتعشنا من التداعيات الاقتصادية للوباء، تتوقع الأمم المتحدة أننا لن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وتشير تقديراتها إلى أنه بحلول نهاية هذا العقد، سيظل هناك 670 مليون شخص يواجهون الجوع.

من مؤشر الجوع العالمي لعام 2023، يتضح ستة أشياء حول الجوع في العالم مع دخولنا عام 2024.

1. توقف التقدم في القضاء على الجوع - بل وانعكس ازداد معدل الجوع في بعض الحالات - منذ عام 2015. على الرغم من أن بعض البلدان قد أحرزت تقدماً كبيراً، إلا أن مؤشر الجوع العالمي لهذا العام يظهر أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو الحد من الجوع على نطاق عالمي منذ عام 2015. تبلغ درجة مؤشر الجوع العالمي لعام 2023 18.3، وهي درجة تعتبر معتدلة (في السياق، مؤشر الجوع العالمي لعام 2015) كانت درجة GHI 19.1). منذ عام 2017، ارتفع معدل انتشار نقص التغذية. وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من 572 مليوناً آنذاك إلى حوالي 735 مليوناً اليوم.

2. تبلغ مستويات الجوع أعلى مستوياتها في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويصنف المؤشر العالمي للرعاية الصحية الجوع على أربعة مستويات: منخفض، ومعتدل، وخطير، ومثير للقلق، ومثير للقلق للغاية. وفي تقرير هذا العام، صنفت تسع دول ذات مستويات مثيرة للقلق من الجوع، بما في ذلك بوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والنيجر، والصومال، وجنوب السودان. مستويات الجوع خطيرة في 34 دولة إضافية. وفي 18 من هذه البلدان، تتزايد مستويات الجوع مقابل الانخفاض.

3. الأزمات المتداخلة تعمل معاً على زيادة الجوع في العالم. نواجه تهديداً ثلاثياً في الوقت الحالي يتمثل في الصراع، وتغير المناخ، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وكلها أدت إلى تفاقم مستويات الجوع العالمية دون نهاية في الأفق. تأتي هذه الأزمات على رأس الأسباب الرئيسية الأخرى للجوع، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، وعدم كفاية الإدارة، وضعف البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية. وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من الصدمات في السنوات المقبلة، وخاصة نتيجة لتغير المناخ، فمن المرجح أن تصبح فعالية الاستعداد للكوارث والاستجابة لها ذات أهمية متزايدة في التوقعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

4. نحن لسنا على الطريق الصحيح للوصول إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030 - ولكن هناك سبب للأمل. ونظراً لوتيرة التقدم الحالية، فمن المحتمل أن يكون الوصول إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030 أمراً مستحيلاً. في الواقع، لن تصل 58 دولة إلى مستويات منخفضة من الجوع بحلول ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تحرز تقدماً أيضاً. وقد نجحت سبعة بلدان، أشارت نتائجها في مؤشر الجوع العالمي لعام 2000، إلى مستويات جوع مثيرة للقلق للغاية (أنجولا، وتشاد، وإثيوبيا، والنيجر، وسيراليون، والصومال، وزامبيا) في خفض درجات الجوع لديها خلال الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية. علاوة على ذلك، خفضت سبع دول درجات مؤشرها العالمي للمؤشرات الصحية بمقدار خمس نقاط أو أكثر بين عامي 2015 و2023 (بنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، ولاوس، وموزمبيق، ونيبال، وتيمور الشرقية).

5. يتعين على الجميع أن يلعبوا دوراً رئيسياً في تحويل النظم الغذائية وخاصة الشباب. حيث يصل الشباب والمراهقون إلى مرحلة البلوغ في ظل أنظمة غذائية غير متكافئة وغير مستدامة. وتفشل هذه الأنظمة في توفير الأمن الغذائي، كما أنها معرضة بشدة لتغير المناخ والتدهور البيئي. ورغم ذلك فإن عدد الشباب المشاركين في القرارات التي ستؤثر على مستقبلهم محدود. إن السعي لتحقيق السيادة الغذائية - الحق في الحصول على غذاء صحي ومناسب ثقافياً يتم إنتاجه من خلال أساليب سليمة ومستدامة بيئياً - يمثل فرصة للأجيال الشابة لتحويل النظم الغذائية الفاشلة إلى أنظمة أكثر استدامة وعدالة وقدرة على تلبية الاحتياجات في العالم. ومن الأهمية بمكان الاستثمار في قدرات الشباب ليصبحوا قادة في تحويل النظم الغذائية. وهذا يعني الاستثمار في تعليمهم وتنمية مهاراتهم، فضلا عن صحتهم وتغذيتهم.

6. يجب أن تنظر حلول مشكلة الجوع إلى ما بعد عام 2030. قد لا نصل إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا الاستسلام تماماً. تفشل سياسات واستثمارات النظم الغذائية الحالية في معالجة دورة الجوع المتوارثة بين الأجيال في أجزاء كثيرة من العالم. ويجب أن تتبنى الحلول منظورا طويل الأجل لما بعد عام 2030، وأن تعكس سبل عيش الشباب وخياراتهم واختياراتهم. ويجب أن يكون الحق في الغذاء عنصراً أساسياً في سياسات النظم الغذائية وبرامجها وعمليات الإدارة، ويجب أن يكون الناس قادرين على إعمال حقهم في الغذاء بطرق مناسبة اجتماعياً وثقافياً وبيئياً لسياقهم المحلي.

كيف يتم قياس الجوع؟

قضية معقدة تتطلب أكثر من شخصية. عند تجميع مؤشر الجوع العالمي كل عام، يتم النظر إلى أربعة مؤشرات رئيسية: 1ـ النسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية (ويعرفون أيضاً باسم الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من السعرات الحرارية اليومية). 2ـ نسبة الأطفال (أقل من 5 سنوات) الذين يعانون من الهزال، أي انخفاض الوزن بالنسبة للطول، وهذه علامة على سوء التغذية الحاد. 3ـ نسبة الأطفال (أقل من 5 سنوات) الذين يعانون من التقزم، أي قصر الطول بالنسبة لأعمارهم. وهذه علامة على سوء التغذية المزمن. 4ـ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. تمنح هذه المجموعة من المؤشرات مجتمعة إحساساً ثلاثي الأبعاد بالجوع. أنها تعكس نقص السعرات الحرارية، فضلا عن سوء التغذية. وتعكس مجموعات البالغين والأطفال على حد سواء - وللأطفال أهمية خاصة هنا لأنهم أكثر عرضة لآثار نقص الطاقة الغذائية والبروتين والمغذيات الدقيقة.

مواسم الجوع

إن موسم الجوع هو حقيقة يواجهها الملايين حالياً. يُعرف أحد أكثر أشكال انعدام الأمن الغذائي ثباتاً بموسم الجوع. وهو الوقت من العام بين الزراعة والحصاد الذي ستنفد فيه الإمدادات الغذائية للأسرة، ويمكن أن يستمر لعدة أشهر. وبفضل عدم القدرة على التنبؤ بالمحاصيل، يمكن أن تكون مواسم الجوع أطول فأطول أو أكثر حدة في حالات مثل تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية.

ان استمر تجاهل الدول للجائعين، وما لم تكف الأنظمة الغربية والبنك الدولي عن استخدام سياسة نهب خيرات الشعوب الفقيرة، وإن لم يتم اعتماد معايير أكثر عدلاً لتوزيع الثروات والغذاء، فإن الجائعين قادمين، وأن الفوضى الكبيرة قادمة بلا شك، ولأن النار لا تستعر إلا في أكوام القش والحطب الجاف، فإن التاريخ يعلمنا أن الفقراء الجائعين هم من أشعل الثورات الاجتماعية، وأنهم في طريقهم لتحقيق ذلك سيأكلون الأثرياء.