شركة كهرباء القدس تعلن عن بيع مركبة

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة عن رغبتها في بيع مركبة من ملاكها بالمواصفات التالية :

وقالت الشركة ان على الراغبين في الشراء تقديم عروضهم بالظرف المغلق و المختوم لدى سكرتارية الفروع/رام الله/بيت لحم /اريحا حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/9/2024

ملاحظة : معاينة المركبة في فرع رام الله للتواصل مع السيد احمد الحاج علي هاتف رقم : 0537416510 جوال رقم : 0598949551 من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراُ .

اعتباراً من يوم 10/9/2024 ولغاية نهاية دوام 16/9/2024 .