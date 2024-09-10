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وطن الأخبار فلسطيني

شركة كهرباء القدس تعلن عن بيع مركبة

10.09.2024 12:51 PM
شركة كهرباء القدس تعلن عن بيع مركبة

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة عن رغبتها في بيع مركبة من ملاكها  بالمواصفات التالية :

 

وقالت الشركة ان على الراغبين في الشراء تقديم عروضهم بالظرف المغلق و المختوم لدى سكرتارية الفروع/رام الله/بيت لحم /اريحا  حتى نهاية  دوام  يوم الخميس الموافق 19/9/2024

ملاحظة :  معاينة المركبة  في فرع رام الله للتواصل مع السيد احمد الحاج علي  هاتف رقم : 0537416510   جوال رقم : 0598949551  من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية ظهراُ .

اعتباراً من يوم 10/9/2024 ولغاية نهاية دوام  16/9/2024 .

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