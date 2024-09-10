الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين المجازر الصهيونية في غزة ويدعو لمسيرات مليونية حول العالم

وطن: اعرب الحزب الشيوعي الفلسطيني عن "إدانته القوية والصريحة للمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني الفاشي في منطقة المواصي بخان يونس، والتي تعتبر منطقة آمنة حسب تصنيف جيش الاحتلال الفاشي".

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن هذه المجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء تمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعكس تجاهلاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية، وما كانت هذه المجازر لترتكب وتستمر لولا تغطية الادارة الامريكية المستمر على اعتداءات هذا الاحتلال الوحشية بحق أبناء شعبنا والمتواصل منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن".

وأضاف الحزب "لقد شهدنا مؤخراً هجمات همجية غير مبررة على مراكز الايواء في مختلف انحاء قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الفاشي، أسفرت عن استشهاد واصابة مئات المدنيين الابرياء، جلهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير واسع لكل البنى التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى خلق حالة من الرعب والفزع بين السكان، وبالإضافة إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للعيش تمهيدا لتهجير أبناء شعبنا من القطاع، ولكننا كلنا ثقة أن شعبنا سوف يفشل هذا المخطط الخبيث بصموده على أرضه ورفض املاءات العدو الصهيوني الفاشي. إن هذه الأعمال تشكل عدواناً صارخاً على حقوق الإنسان الأساسية وتأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال".

ودعا الحزب الشيوعي الفلسطيني إلى اتخاذ خطوات حازمة وفورية من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد كافة فصائل العمل الوطني من اجل مواجهة هذا المحتل الفاشي الذي يمارس الابادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. وتابع "يجب على كل الفصائل اتخاذ إجراءات حقيقية لضمان تحقيق هذه الوحدة الوطنية من أجل الوقوف ضد حرب الابادة وضد مخططات تصفية قضيتنا الوطنية التي يتآمر عليها الجميع، ويجب تصعيد المقاومة وبمختلف أشكالها ضد الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه".

وناشد الحزب "جماهير أمتنا العربية وأحرار العالم إلى الخروج بمظاهرات مليونية للتنديد بمجازر الاحتلال الصهيوني، كما يجب تعميم حالة المجاهد البطل ماهر الجازي والذي نفذ عملية نوعية بطولية ضد الاحتلال الصهيوني على معبر الكرامة". واشاد الحزب الشيوعي الفلسطيني بـ"العملية البطولية" معزيا "أسرة الشهيد ماهر الجازي والشعب الأردني الشقيق".

واكد الحزب "ان معركة شعبنا مستمرة حتى اجتثاث هذا الاحتلال الفاشي من وطننا على طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الوطني".