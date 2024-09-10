شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في البلدة القديمة بالقدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة السابعة مساء من يوم الأربعاء الموافق 11/9/2024 حتى الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس الموافق 12/9/2024 عن كل من المناطق التالية من البلدة القديمة في القدس :

أجزاء من سوق باب خان الزيت , أجزاء من منطقة قناطر خضير , كامل منطقة الخانقاه وفرن التنور , أجزاء من طريق الآلام.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.