القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط مسيّرة أمريكية في أجواء صعدة

وطن: أعلنت جماعة انصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة.

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم انصار الله يحيي سريع، في بيان متلفز نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم، إن "الطائرة هي الثانية التي تسقطها دفاعاتنا الجوية خلال 72 ساعة، والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأكد "استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".