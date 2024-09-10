مصادر عبرية: جيش الاحتلال قتل 3 أسرى "اسرائيليين" بقصف على غزة وتكتم على النشر

وطن: قالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال قتل 3 من الأسرى الإسرائيليين، بينهم جنديان، خلال قصف على غزة قبل نحو 9 أشهر، وأخفى ذلك عن المستوطنين.

وذكرت القناة أن "المحتجزين الثلاثة الذين قتلوا في أسر حماس في غزة وتم انتشال جثثهم في كانون الأول/ ديسمبر، هم كل من الجنديان، رون شيرمان، ونيك بيزر، والمستوطن إلياهو توليدانو، قتلوا في قصف للجيش على قطاع غزة".

وأضافت أن جيش الاحتلال يعرف هذه التفاصيل منذ شباط/ فبراير الماضي، لكنه اختار عدم نشرها.

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعادة جثث المحتجزين الثلاثة الذين أسرتهم حماس أحياء في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال حينها، إنه تم العثور على جثثهم في نفق بقطاع غزة، مؤكدا أنه فتح تحقيقا في الحادث.