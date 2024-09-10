شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

الأربعاء 11/9/2024 من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر:

قريتا الخاص والنعمان , أجزاء من دار صلاح وتشمل الشارع الرئيسي من قبر حلوة وحتى المفترق قرب بئر المياه ومنطقة الحجيلة, أجزاء من بيت ساحور وتشمل جبل الديك وإسكانات الروم والجناب ومضخة مياه ومجاري بيت ساحور الشمالية , مصنع الطوب , الملعب البلدي جبل هراسا , إسكان الشباب , إسكان نزال والمنطقة المحيطة بها.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.