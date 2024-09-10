الاحتلال يعتقل مواطنا من مدينة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب محمد اسحاق حربي الجمل، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وتواصل قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وتغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية وتفتحها بشكل متقطع، ما يعرقل حركة مرور المواطنين.