إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين بالاتجاهين

رام الله - وطن: أعيد صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، حيث يشهد المعبر حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وسيكون المعبر متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

وأعلنت سلطة المطارات والموانئ في حكومة الاحتلال إعادة فتح معبر "اللنبي" أمام المسافرين واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية.

كما أعلنت السلطات الأردنية، مساء الإثنين، عن عودة افتتاحه أمام حركة المسافرين صباح الثلاثاء، وذلك بعد إعلانين سابقين متتالين، بفتحه ثم إغلاقه خلال ساعات.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، عصر الاثنين، على لسان الناطق الإعلامي باسمها، إنه "سيُفتح جسر الملك حسين، غدا الثلاثاء، أمام حركة السفر الساعة الثامنة صباحا، مع الإبقاء على إغلاق حركة الشحن".