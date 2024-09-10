المبادرة الوطنية: الاحتلال يواصل حرب الابادة وارتكب مجزرة وحشية ضد المدنيين في مواصي خانيونس

رام الله - وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية إقدام جيش الاحتلال على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة ضد المدنيين العزل في مواصي خانيونس التي يدعي الاحتلال المجرم أنها منطقة امنة أجبر السكان الفلسطينيين بالقوة والقصف على الرحيل إليها.

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن المجزرة الجديدة التي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ شهيد وجريح تؤكد استمرارحكومة الاحتلال الفاشية في نهج الإبادة الجماعية باستخدام الأسلحة و الصواريخ الأميركية.

وكذبت المبادرة الوطنية ادعاءات الاحتلال حول وجود مسلحين بين المدنيين وقالت إن جميع الشهداء والجرحى مدنيين وبينهم عدد كبير من النساء و الأطفال و منهم عائلات بكاملها دفنت بالقصف في حفر على عمق تسعة أمتار بين الرمال بسبب قوة الصواريخ المستخدمة ووزن بعضها ألف كيلوغرام.

وطالبت المبادرة بحملة عالمية لفرض العقوبات و المقاطعة على الاحتلال بما في ذلك الوقف التام لتزويده بالسلاح .

وقال د.البرغوثي أنه لم يعد هناك مبرر و لا تفسير لتأخير محكمتي الجنايات و العدل الدولية قراراتها بشأن الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.