الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين في مواصي خانيونس

وطن: ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة مروعة استهدف فيها خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حزاما ناريا في منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين غربي خانيونس، موقعة شهداء وإصابات.

واضافت المصادر ذاتها "ان 20 خيمة اختفت بالكامل بفعل المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خانيونس"

وفي ذات السياق أعلن الدفاع المدني أن القصف الجوي الإسرائيلي على خيام النازحين في المواصي أسفر عن أعداد من الشهداء والمصابين والمفقودين.

واكد الدفاع المدني ان القصف الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خانيونس خلف حفرا بعمق تسعة أمتار.