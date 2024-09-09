طوفان الأقصى في اليوم 340.. حرب الابادة مستمرة والاحتلال ينذر سكان شمال غزة بعملية برية وشيكة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ340، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق عدة في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، بينما هدد الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في مناطق بشمالي القطاع بذريعة إطلاق المقاومة صواريخ منها.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الى 40,988 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94,825 مصاب آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي ذلك بينما أعلنت إدارة مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان أن المستشفيين مهددان بالتوقف عن العمل خلال الساعات الـ48 القادمة بسبب منع جيش الاحتلال إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ340: