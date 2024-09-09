بيت لحم: الاحتلال يطلق الرصاص صوب منازل المواطنين في الخضر ويستولي على سطح منزل في حوسان

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مساء اليوم الاثنين، صوب منازل المواطنين في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، واستولت على سطح منزل في حوسان، غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "باكوش" ببلدة الخضر، أطلقت الرصاص الحي تجاه المنازل في حارة دار موسى، دون أن يبلغ عن إصابات، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء المنطقة.

وفي قرية حوسان، استولت قوات الاحتلال على سطح منزل، وحولته إلى نقطة مراقبة.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد إبراهيم زعول، الواقع في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، واعتلت سطحه وحولته إلى نقطة مراقبة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها بحق سكان منطقة "المطينة"، من خلال الاقتحامات المتكررة ومنع حركة المرور، وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.