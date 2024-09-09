8 شهداء في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة وقرب معبر رفح

وطن: استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة، وقرب معبر رفح.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة أبو بكر في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب معبر رفح البري جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,988 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,825 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.