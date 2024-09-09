نقابة الصحفيين: شهر آب شاهد على 8 شهداء مع استمرار الصواريخ على الصحفيين في غزة وارتفاع مهول بالرصاص تجاه الصحفيين بالضفة

وطن: أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية وبالصواريخ من الطائرات في قطاع غزة.

ففي تقرير صحفي خاص بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين في شهر آب الماضي أصدرته لجنة الحريات في النقابة أشار الى استمرار قوات الاحتلال بمنهجية استهداف الصحفيين الذين استشهد منهم 8 في شهر آب الماضي وجميعهم في قطاع غزة كان منهم 7 بقصف صاروخي وواحد بإطلاق الرصاص.

وسجل التقرير وقائع خطيرة ذات علاقة بارتفاع منسوب إطلاق النار المباشر اتجاه الطواقم الصحفية وخاصة في الضفة الغربية بهدف الترهيب للابتعاد عن المكان والحرمان من تغطية جرائم الاحتلال بحق المواطنين . هذا وقد وثقت لجنة الحريات 10 وقائع في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة من إطلاق جيش الاحتلال للرصاص بشكل مباشر كانت معه حياة الصحفيين مهددة بقوة ،حيث طال 62 حالة، مع العلم أن الشهر الماضي شهد 10 حالات مماثلة.





وبين التقرير أن هذه الوقائع ادت الى 4 إصابات وصلت للمستشفيات منها 3 دامية في حين حطم الرصاص إحدى الكاميرات.

كما شهد شهر آب الماضي ارتفاع ملحوظ وفق التقرير بالإفراط باستخدام الغاز السام المسيل للدموع والذي طال 36 من الصحفيين وصل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق الشديد.

فيما لا يزال احتجاز الطواقم ومنعهم من العمل يشهد تنوعا في ممارسته من قبل جيش الاحتلال، حيث سجل 21 حالة في هذا الجانب وقعت في الضفة الغربية .

جرائم الدهس المباشر ومحاولة الدهس من قبل جيش الاحتلال ترتفع ايضا حيث سجلت 5 حالات، فيما سجلت 6 حالات من الاعتقال و 7 حالات من المحاكم و2 حالة من الاستدعاء للتحقيق.

كما بين التقرير 2 حالة من تحطيم المعدات وحالة منع من السفر اضافة إلى حالات أخرى من الجرائم والاعتداءات والإنتهاكات مثل الإعتداء الجسدي واللفظي والتهديدات، وقد وصل مجموع الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين إلى 153 حالة.

وحذر التقرير أن كل البيانات تشير لانفلات واضح وإطلاق يد جيش الاحتلال بقرار سياسي في استهداف الصحفيين نحو جرائم خطيرة وكبيرة بحق الصحفيين كمقدمة لارتكاب جرائم بحق المواطنين في الضفة الغربية وتصعيد الإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة .

ومن الجدير ذكره أن عدد الشهداء من العاملين في الحالة الصحفية وصل الى 163 ضحية من بينهم 102 في العام الماضي و 61 في هذا العام حتى نهاية شهر آب الماضي وفق رصد وتوثيق لجنة الحريات في نقابة الصحفيين.