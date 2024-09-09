إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا، غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس بلدية إذنا جابر طميزة واستجوبته ونجله خالد، وأرغمت أصحاب المحلات التجارية في البلدة على إغلاقها، كما فتشت عدة منازل غرب البلدة.