الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو: هناك شبان أمريكيين يأتون الى فلسطين للتضامن وأنا كنت منهم عام 1988

رام الله – وطن: أعرب هادي عمرو الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية خلال زيارته مدينة نابلس بعد ساعات من تشييع الجماهير جثمان الشهيدة التركية التي تحمل جواز سفر أمريكي عائشة أيغي التي قتلها الاحتلال الجمعة في بلدة بيتا عن شكره لمحافظة نابلس، معربا عن تعاطفه وتعازيه لكل "الضحايا التي تسقط في بيتا وفلسطين".

وكشف عمرو خلال لقائه محافظ نابلس غسان دغلس انه كان أحد المتضامنين مع فلسطين عام 1988، وقد زارها آنذاك للتعبير عن تعاطفه معها في ظل "النزاع"، موضحا "أن هناك شباب أمريكيين يأتون هنا للتضامن معكم، وهذا يدل على عمق المشاركة الانسانية بينكم وبين الأمريكان".

واستقبل محافظ نابلس غسان دغلس اليوم الإثنين، هادي عمرو الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، وهانز وَكسِل الرئيس الجديد للمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس، وذلك للاستماع لوقائع استشهاد المواطنة التركية عائشة ايغي، في بلدة بيتا في السادس من أيلول، بحضور مدير مستشفى رفيديا د.فؤاد نافعة، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم، والمسعف فايز عبد الجبار الذي قام بنقلها عقب اصابتها.

وعبر دغلس عن حزنه لهذه الحادثة الأليمة التي راحت ضحيتها شابة بريئة قدمت الى فلسطين كضيفة لتعبر عن تضامنها مع ابناء الشعب الفلسطيني، شارحا الأوضاع التي تعيشها نابلس في ظل هذه الظروف العصيبة.

وأضاف دغلس "ان نكبة الكل الفلسطيني تتمثل في الاستيطان، ومدينة نابلس محاصرة قبل الحرب، حيث تحاصرها 14 مستوطنة و39 بؤرة استيطانية 11 حاجزا عسكريا وهذا أدى إلى خنق المحافظة، ما خلف آثار جسيمة على الاقتصاد والصحة والتواصل الاجتماعي.

وتابع دغلس "إن هذا الظرف نعيشه منذ سنوات، لافتا الى افتتاح العام الدراسي بدون طلاب غزة والطفلة بانا (12 عاماً) والتي قتلها الاحتلال في قريوت على شباك منزلها، في نفس يوم استشهاد المتضامنة عائشة.

وأضاف دغلس "أن وجود المستوطنين يشكل خطر على أبناء هذه المحافظة من خلال الاعتداءات اليومية المتكررة والتي تطال الانسان والشجر والحجر حيث تم اقتلاع وحرق 62 ألف شجرة زيتون هذا العام من قبل المستوطنين، و ثمن هذه الاعتداءات اليومية والمتكررة هو الوجود الفلسطيني، فالفلسطيني يحلم بحياة آمنة مستقرة لأطفاله وعائلته، ونحن نؤمن بالسلام وحل الدولتين، والحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة أسوةً بباقي دول العالم ، الا أن الاستيطان والتطرف يقع عائق أمام تحقيق هذا الحلم، كما وطالب دغلس ضرورة التدقيق جيداً في الرواية الاسرائيلية مع ضرورة فرض المزيد من الضغوطات من أجل تنفيذ القرارات الدولية والي تكفل حق الفلسطيني بالحصول على حريته، ونرغب بتصويت كامل للإنسانية".



من ناحيته قال هانس وكسل، انه منذ استلام مهام العمل في فلسطين منذ أسابيع، "تعرضت المنطقة لكثير من التطورات والتصعيدات الخطيرة وكان آخرها مقتل الفتاة عائشة في قرية بيتا، لذا فإن الامور صعبة هنا كما هو واضح، والمشاكل والضغوطات التي تواجهونها هنا هي شاملة وتعيق حياة الفلسطيني وحلمه في بناء دولته الفلسطينية."

وأضاف وكسل "أملنا أن نتحدث أكثر ونستمع أكثر عن الضغوطات التي تحدث، ونعمل والسيد هاري والزملاء في واشنطن للحديث عن تغيير وليس فقط كلام وتعاطف".

وتم خلال اللقاء الاستماع لوقائع استشهاد عائشة من رئيس بلدية بيتا، الذي التقى بها قبل استشهادها في بلدة بيتا، معبرا عن احترامه لتضحياتها وتضامنها مع قرية بيتا، وهي الشهيدة السابعة عشر على أرض جبل صبيح أثناء تضامنهم، مشددا على ضرورة العمل على ازالة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح لوقف كافة الاعتداءات.

وقدم مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة تعازيه لعائلة الفقيدة مشيراً الى أن الحادثة كانت صدمة ومحزنة حيث وصلت عائشة الى مستشفى رفيديا وهي تعاني من إصابة قاتلة في الرأس.

من جهته تحدث المسعف عبد الجبار عن وقائع الحدث من خلال تقديم الإسعافات الأولية في مكان الحدث، بعد تعرضها لإصابة مباشرة بالرأس، ونقلها مباشرة في سيارة الاسعاف، وما تعرضت له سيارة الاسعاف من مضايقات على حاجز الاحتلال أثناء عملية النقل للمستشفى.