الهلال الأحمر: نقص حاد في إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمالها وسط مخاوف من توقف عمل مركبات الإسعاف

وطن: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "إن محافظتي غزة وشمالها تواجهان نقصا حادا في مخزون الوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف، والعيادات الطبية الطارئة، والخدمات الإغاثية، وسط مخاوف من خطر التوقف الكامل".

وأوضحت الجمعية في بيان، صدر اليوم الاثنين، "أن فرق الجمعية في المحافظتين تعاني نقصا حادا في إمدادات الوقود منذ 3 أسابيع تقريبا، في ظل رفض الاحتلال المستمر إدخال كميات كافية من الوقود لمزودي الخدمات الصحية في غزة وشمالها".

وأشارت إلى أن العمل جارٍ حاليا بأدنى قدرة تشغيلية، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً أمام الطواقم في تقديم خدماتها، ويُعمّق الكارثة الإنسانية والصحية، التي تعانيها هاتان المحافظتان".

ونوهت إلى أن توقف إمدادات الوقود سيمنع مركبات إسعاف الجمعية من الاستجابة في ظل الاستهداف المتكرر للمواطنين، وكذلك توقف العمل في العيادات الطبية التي تخدم الآلاف.

