6 شهداء بينهم سيدة وطفلتان في قصف الاحتلال على جباليا

وطن: استشهد مساء اليوم الاثنين، 6 مواطنين وأصيب آخرون، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدة وطفلتان وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال لمنزل قرب مركز جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94825 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.