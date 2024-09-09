لجنة من مؤسسات محافظة رام الله والبيرة لإغاثة جنين وطولكرم

وطن: شكلت مؤسسات محافظة رام الله والبيرة لجنة لإغاثة المواطنين والمساهمة بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بتوجيهات من محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام في مقر المحافظة اليوم الاثنين، ضم ممثلين عن إقليم حركة فتح في المحافظة، وبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا، واتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين، وغرفة تجارة وصناعة المحافظة، ومديريتي الحكم المحلي والعمل، ومصلحة مياه محافظة القدس، واتحاد لجان المرأة.



وستعمل اللجنة على التواصل مع جهات الاختصاص في محافظات شمال الضفة وخاصة جنين وطولكرم لحصر الاحتياجات والعمل الفوري على توفيرها من خلال مبادرة وطنية، لمساندة الأهالي والمؤسسات في هذه المحافظات التي تشهد عدواناً متواصلاً من الاحتلال أدى لارتقاء العشرات من الشهداء وتدمير المنازل وإلحاق اضرار كبيرة بممتلكات المواطنين والبنى التحتية.

وأكد المشاركون باللقاء على أن هذه المبادرة تعكس اللحمة الوطنية بين محافظات الوطن التي تشهد مأساة إنسانية حقيقية بفعل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، ولإيصال رسالة للاحتلال الذي أراد الاستفراد ببعض المحافظات أن أبناء شعبنا وحدة واحدة، وشركاء بالدم، والمصير.