حماس: شروط نتنياهو الجديدة ستعيد مفاوضات تبادل الأسرى إلى المربع الأول

وطن: أكّد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، عزت الرشق، الاثنين، أنّه إن لم يتمّ الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لإلزامه بما جرى الاتفاق عليه بشأن صفقة تبادل الأسرى فلن يرى أسرى الاحتلال النور.

وقال الرشق في تصريحاتٍ صحافية إنّ "الجميع يعلم أنّ نتنياهو وحكومته النازية هم الطرف المُعطّل للاتفاق".

وشدد على أنّ مطالب المقاومة واضحة، ومتمسكة بها، وهي: "وقف العدوان الإسرائيلي بشكلٍ دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزّة".

كما حذّر من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة، نقطةً للتفاوض، الأمر الذي يُعيد مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى المربّع الأول.

ولفت الرشق إلى أنّ ما يروّج له الاحتلال وبعض المصادر الأميركية عن مطالب جديدة لحماس، كذب ومحاولة للتهرّب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت صحيفة "معاريف" العبرية أنّ صفقة إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة، ربما تكون "فرصتنا الأخيرة لمنع رؤية أبوكاليبسية (تدميرية نهائية) في الضفة"، داعيةً إلى هدوء في غزة يسمح بهدوء معين في الضفة الغربية.