"التربية" تطلق العام الدراسي من الضفة وغزة حاضرة في كل مدرسة

رام الله - وطن: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي العام الدراسي الجديد 2024/2025، في مدارسها بالضفة الغربية؛ فيما حرم عدوان الاحتلال على قطاع غزة أكثر من 630 ألف طالب/ة من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول 2023، وسط إصرار على إنقاذ العام الدراسي المنصرم وتعويض الطلبة وفق خطة خاصة بالوزارة.

وكانت الوزارة قد أطلقت جولتها لافتتاح العام من قرية قريوت، جنوب نابلس، وتحديداً من مدرسة بنات قريوت الثانوية التي فقدت الطالبة الشهيدة بانا بكر من الصف التاسع، في فعالية إسناد لطالبات المدرسة وكادرها وذوي الطالبة، حيث رفعت زميلاتها صوراً لها، وسط مشاعر من الحزن.

وشارك في الفعالية؛ وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير عام تربية جنوب نابلس سامر الجمل، وغيرهم من ممثلي الفعاليات الرسمية والأهلية والمحلية.

وفي مستهل الفعالية، أجرى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اتصالاً هاتفياً بوالد الطفلة الشهيدة بانا بكر أثناء مشاركة عائلتها بافتتاح العام الدراسي الجديد داخل مدرستها.

وفي كلمته أكد الوزير أن تواجد الأسرة التربوية اليوم في قلب مدرسة بنات قريوت يحمل دلالة وفاء للشهداء؛ خاصة الذين ارتقوا من طلبة مدارسنا وكوادرنا التعليمية في غزة والضفة، مستذكراً أن الشهيدة بانا التي رحلت تاركة خلفها ذكريات وثوب الكشافة، مؤكداً أن الوزارة ستبقى حارسة على التاريخ والتعليم والتصدي للمحتل بالعلم والإصرار وبناء مؤسسات الوطن.

كما شملت الجولة أيضاً تفقد ⁠مدرسة قريوت الأساسية المختلطة.

وفي تربية نابلس؛ أجرى الوزير برهم جولة تضمنت افتتاح مدرسة ⁠عفاف العكر الأساسية المختلطة بتبرع من الحاجة عفاف العكر وضريبة التربية والتعليم، وتفقد مدرستي طاهر الهدهد المهنية المختلطة، ونابلس الصناعية الثانوية؛ لغاية الوقوف على المستجدات التعليمية والتحقق من الجاهزية لسير العام الدراسي وفق ما هو مخطط له.

وشارك في مراسم افتتاح مدرسة عفاف العكر؛ محافظ نابلس غسان دغلس، ورئيس بلدية نابلس د. حسام الشخشير، والخضور، ونخلة، ومدير عام تربية نابلس أحمد صوالحة، وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المحافظة.

وألقى المشاركون كلمات جددوا فيها تأكيدهم على حماية التعليم ومناصرته، والحفاظ على وصايا الشهداء، وخدمة المسيرة التعليمية التعلمية، والإصرار على التعليم كأداة تحرر وبناء، ومواصلة البناء والعطاء، رغم التدمير ومشاهد الإبادة.

وفي تربية أريحا، زار برهم ⁠مديرية تربية أريحا؛ حيث استهل جولته بزيارة مسقط الثانوية، بحضور محافظ أريحا د. حسين حمايل، ومدير عام التربية أمجد الخضيري والوفد المرافق، والتقى بكوادر التربية في اجتماع عمل؛ للوقوف على المستجدات وتقييم سير العام الدراسي على مستوى مدارس المحافظة، وفي ظل الاستفزازات التي شهدتها بعض المدارس من قطعان المستوطنين في ساعات الصباح الأولى.