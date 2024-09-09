اليمن: عدوان أميركي - بريطاني جديد على منطقة الجَبّانة غربي مدينة الحديدة

وطن: شنّت الطائرات الأميركية والبريطانية، اليوم الاثنين، عدواناً بـغارة على منطقة الجَبّانة غربي مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.



يُشار إلى أنّ العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن يأتي دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزّة، نظراً إلى ما تشكّله صنعاء من جبهة قوية ومؤثّرة في ملحمة "طوفان الأقصى" عبر استهدافها موانئ الاحتلال والسفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، مؤكّداً أنّ هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع.

وشدّد اسريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية بهدف التصدي للعدوان الأميركي - البريطاني، والرد عليه عبر استهداف تحركاته العسكرية في منطقة العمليات البحرية.