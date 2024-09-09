في تشييع المتضامنة الأمريكية … ماجدة المصري: جريمة اغتيال "عائشة نور" لن تنال من حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني

رام الله – وطن: أكدت ماجدة المصري، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ونائب رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خلال مشاركتها في تشييع المتضامنة الامريكية ، أن جريمة اغتيال شهيدة التضامن الدولي مع شعبنا "عائشة نور ايجي"، على يد قناص في جيش الاحتلال الفاشي في جبل صبيح في بيتا، لدى وجودها في مسيرة سلمية للمقاومة الشعبية ضد الاستيطان، لهو شهادة جديدة على جرائم الاحتلال ضد المتضامنين الأجانب مع نضال شعبنا وحقوقه الوطنية، وان هذه الجريمة وقبلها جريمة اغتيال المتضامنة “راشيل كوري” بجرافات الاحتلال في غزة، ومجمل عمليات التهديد والملاحقة للمتضامنين بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب واعتقالهم وطردهم خارج البلاد، لن تنال من حركة التضامن العالمي مع قضية شعبنا الفلسطيني العادلة، التي تعاظمت بعد 7 أكتوبر، بما في ذلك في الجامعات الأمريكية التي جاءت منها الشهيدة المتضامنة “عائشة نور ايجي.

وحملت ماجدة المصري في بيان وصل لوطن نسخة عنه، الادارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال المتضامنة الامريكية، وعن استمرار جرائم الاحتلال وعمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية ضد شعبنا، عبر استمرار دعمها وإعطائها الغطاء السياسي والمد العسكري والمالي لدولة الاحتلال الفاشي بما في ذلك في استمرار حربها الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة، كما أكدت بأن إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها منذ تاريخ نشأتها، ومخالفتها للقانون الدولي وجميع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان، هو نتيجة للحماية الدائمة لها من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاستعمار الغربي، وهو الذي يشجعها على استمرار جرائمها بما في ذلك مواصلة الاحتلال الاستيطاني لأرضنا، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أكدت أن صمود شعبنا العظيم، ومقاومته الباسلة بكل اشكالها، في غزة والضفة، ووقوف أحرار العالم – الآخذ بالتعاظم- إلى جانب حقوقنا المشروعة وقضيتنا العادلة، والذي فتح باب المساءلة الدولية لإسرائيل على جرائمها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، هذا الى جانب وحدتنا الداخلية في مواجهة الاحتلال استناداً الى ما جاء في “اتفاق بكين”، ووفق استراتيجية وطنية موحدة للمواجهة والصمود، جميعها ستشق الطريق أمام انهاء الاحتلال وتحصيل الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.