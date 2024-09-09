حزب الله يتصدّى لطائرة حربية للاحتلال.. ويستهدف ثكنة "شراغا" بالمسيّرات الانقضاضية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، أنّ مجاهديها شنّوا هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز" - "621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة، ‌‏مستهدفين أماكن تموضع الضباط والجنود، ومحققين إصابات مباشرة.‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدة خربة سلم.

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا المقرّ المستحدَث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة "يعرا"، بصليةٍ من ‏صواريخ ‏"الكاتيوشا".‏

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع " المرج" التابع لـ"جيش" الاحتلال، بقذائف المدفعية.

هذا وتصدّت وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرة حربية إسرائيلية، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض - جوّ، ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع باتجاه فلسطين المحتلة.‏

وكانت المقاومة قد استهلت عملياتها اليوم الإثنين، باستهداف موقع "معيان باروخ" التابع لـ"جيش" الاحتلال، ‏بالأسلحة الصاروخية، محققةً فيه إصابة مباشرة.

وأعلنت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية)، إطلاقها رشقة صاروخية استهدفت موقع "بيت هلل" في مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.



المصدر: الميادين