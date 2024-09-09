مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أولويتنا المطلقة والعاجلة إيقاف الحرب على غزة

وطن: شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن إنهاء الحرب في قطاع غزة وتجنب الصراع الإقليمي الكامل يشكل أولوية مطلقة وعاجلة.

ودعا في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الانسان في جنيف إلى "معالجة الوضع الأوسع نطاقاً لعدم الشرعية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة" الناجمة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" كما أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أنه "لا ينبغي للدول أن تقبل، ولا يمكنها، تجاهل القانون الدولي بشكل صارخ"، بما في ذلك القرارات الملزمة لمجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية، "لا في هذا الوضع ولا في أي وضع آخر".

وأشار في كلامه، إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض في غزة، وتهجير ما يقرب من 1.9 مليون شخص قسراً داخل القطاع مرات عديدة، لافتاً إلى أن ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني محتجزون في سجون الاحتلال أو المرافق العسكرية المؤقتة "في حين أن العدد الفعلي أعلى من ذلك على الأرجح"، وكثير منهم تعسفياً مع "وفاة" (استشهاد) أكثر من 50 أسيراً بسبب الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة.

وقال إن العمليات القاتلة والمدمرة في الضفة الغربية، التي لم نشهد مثلها منذ عقدين من الزمان، تؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي هناك والذي تفاقم بالفعل بسبب عنف المستوطنين الخطير.



المصدر: الميادين