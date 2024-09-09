خطر حدوث أزمة مالية في "إسرائيل" مرتفع

وطن: نقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية في حكومة الاحتلال، يوئيل نافيه، ونائبه ليف دروكر، تأكيدهما أنّه من دون معالجة موازنة 2025، فان هناك احتمال كبير لحدوث أزمة مالية في السنوات الخمس المقبلة".

وأكد الخبيران أنّ "حكومة الاحتلال لا تفهم حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها، وتختار تجاهل المخاطر المرتبطة بضرر شديد في الاقتصاد".

وبحسب الخبيرين فإنّ الأزمة المالية مرجّحة في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تؤدي إلى جرّ الاقتصاد إلى ركود، وتفاقم المخاطر الأمنية التي تواجه "إسرائيل" بسبب صعوبة تمويل النفقات الأمنية.

وقلل الخبيران من شأن توقعات بنك "إسرائيل" ووزارة المالية بشأن انتعاش الاقتصاد في السنة المقبلة، بالنظر إلى أنه بعد 11 شهراً من الحرب، لم يعد من الممكن افتراض أنها ستنتهي قريباً، وأن احتمال استمرار المستوى الحالي من القتال طوال سنة 2025 غير مستبعد.

ورأى نافيه ودروكر أن 10 أشهر من الحرب وجّهت ضربة قاسية لاقتصاد "إسرائيل"، وأن استمرار القتال - حتى ولو بنفس الحدة الحالية ومن دون فتح جبهات إضافية - لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد "الإسرائيلي".

وفي تفصيل ذلك، أشار الخبيران إلى أنّ خفض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر، والزيادة الهائلة في الإنفاق الأمني والمدني، تزامناً مع العجز المتضخم في الميزانية، والانخفاض الحاد في الاستثمارات، ومعدل التضخم المرتفع، ترسم مساراً متزايداً لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وما يزيد من خطورة الأزمة في نظرهما بشكل كبير، هو "عدم قدرة الحكومة على تشكيل أي سياسة اقتصادية، والدليل هو تأجيل مناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2025"، حيث ذكّرا أن المناقشات بشأن ميزانية 2025، استؤنفت هذا الأسبوع، مع عجز مستهدف بنسبة 4%، وما زال من السابق لأوانه تقدير فرص دفع حكومة نتنياهو لاقتراح الميزانية.

ويشبه نافيه ودروكر والخطر الذي يريانه أمام أعينهما بالأزمة المالية التي مرت بها "إسرائيل" في خضم الانتفاضة الثانية عام 2002، حيث يفقد المستثمرون الثقة في قدرة "إسرائيل" على سداد ديونها، وترتفع عائدات (فوائد) السندات للمستثمرين ولا تكون الحكومة قادرة على تمويل نفقاتها.

ومن المحتمل أن تشكل الأزمة المالية الكبيرة - التي تجر الاقتصاد بأكمله إلى ركود عميق - خطراً أمنياً أيضاً، لأن القوة الاقتصادية لـ"إسرائيل" تتيح تمويل نفقات الأمن وتخلق سنداً أمنياً اقتصادياً للتعامل مع أحداث أزمات أمنية.

ودعا نافيه ودروكر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وإقرار ميزانية مسؤولة: اقتطاع ما بين 30 إلى 50 مليار شيكل في الميزانية، مع تغيير سُلّم الأولويات في الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة النسب الضريبية، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة على الفواكه والخضروات.

وختم الخبيران بالتأكيد "الخطوة الأولى في حل المشكلة هي الاعتراف بوجودها"، مؤكدين أنه على صنّاع السياسة الاقتصادية أن يدركوا أنه حتى مع انتهاء القتال بشكله الحالي، فإن الاقتصاد لن يعود إلى مسار النمو الذي سبق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.





المصدر: الميادين