أحزاب "تحالف قائمة النهوض" الأردنية تحيي عملية المعبر "البطولية"

وطن: أصدر تحالف قائمة "النهوض" الأردني تصريحا أشاد فيه بعملية المعبر "البطولية" التي نفذها "الشهيد البطل ماهر الجازي وجاء فيه".

وقال التحالف في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن ما قام به الشهيد البطل هو تعبير صادق عن حالة الغضب العارم للشعب الأردني على السياسات الوحشية للاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ احد عشر شهراً."

واضاف "إن الاحتلال الصهيوني الذي يواصل حرب الإبادة والتدمير والنفي في غزة والضفة الغربية في إطار سياساته نحو تهجير حوالي مليون فلسطيني من ارضهم ووطنهم وشطب القضية الوطنية الفلسطينية، لن يجد من الشعب الأردني وقواه الحية الا رداً واحداً وهو مقاومة الاحتلال ورفض وجوده على ارض فلسطين ورفض كل سياساته ضد الأردن وضد وطننا العربي الكبير."



واختتم البيان "ان الشعب الأردني الذي التحم مصيره مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، سيتصدى حتماً لكل السياسات الاستعمارية الصهيونية وسيواصل دفاعه عن ارضه ووطنه تماماً كما فعل الأباء والاجداد الذين حملوا راية الدفاع المشرف عن القضايا الوطنية والقومية".