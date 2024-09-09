"الديمقراطية": مجزرة مصياف جريمة حرب لابد أن يعاقب عليها الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة مصياف أمس ليلاً، ما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وإشعال الحرائق في الأملاك العامة، ومصالح المواطنين.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن مجزرة مصياف، هي بحق جريمة حرب، لابد أن يعاقب عليها الاحتلال الإسرائيلي، أولاً لاعتدائه على سيادة دولة مستقلة، هي الجمهورية العربي السورية، وثانياً لاستهدافه مواطنين مدنيين عُزّل، وثالثاً لاستهدافه المصالح المدنية من الغابات والبساتين والمزارع الخاصة.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن دولة الاحتلال لا تجرؤ على التعدي على السيادة السورية لولا الدعم والإسناد الأمريكي الفاضح لها، ولولا صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال وأعماله الفاشية.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى أوسع إدانة لجريمة مصياف، بما في ذلك إحالتها إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقدمت الجبهة الديمقراطية العزاء للدولة السورية، ولعوائل الشهداء، وعموم أبناء الشعب السوري الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدةً وقوف عموم أبناء شعبنا الفلسطيني إلى جانب سوريا في المعركة الواحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي الفاشي ومشروعه الإجرامي.