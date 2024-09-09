شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

الثلاثاء 10/9/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:

قرية مراح رباح كاملة , أجزاء من بيت فجار وتشمل: منطقة المستوصف الطبي , منطقة بيت التقوى , واد التينة , مضخة بئر مياه بيت فجار والمنطقة المحيطة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.