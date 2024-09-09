ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على سورية إلى 14 شهيدا و43 جريحا

وطن: أفادت وكالة الأنباء السورية، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 14 شهيدا و43 جريحا بينهم حالات حرجة.

كما تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون، واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.