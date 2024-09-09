تمديد اغلاق الجسور البرية بين الضفة والاردن أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر

رام الله - وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر "اللنبي"، اليوم الإثنين، أمام حركة المغادرين والقادمين والشحن حتى إشعار آخر، وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أمس الأحد، أن المعبر سيتم إعادة فتحه اليوم عند الساعة 10 صباحا.

بدوره أعلن الأمن العام الأردني إغلاق جسر الملك حسين الحدودي مع الضفة الغربية الإثنين، أمام حركة المسافرين والشحن، وفق ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية الأردنية.

وأكد الأمن العام إغلاق الجسر الحدودي مع الضفة الغربية " أمام المغادرين والقادمين والشحن اليوم حتى إشعار آخر".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت الأحد، إعادة فتح معبر الكرامة أمام حركة السفر، مع إغلاقه أمام الشحن الاثنين، وذلك بعد إغلاقه إثر عملية إطلاق النار في المعبر، ومقتل 3 عناصر امنية واستشهاد منفذ العملية، قبل ان تعلن صباح اليوم تمديد اغلاقه.