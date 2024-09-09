الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم عدة مناطق في بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وائل إسماعيل سلامة عبيات (41 عاما) من منطقة جبل الموالح شرق بيت لحم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة بيت لحم، منها قرية حرملة، وبلدتي زعترة والعبيدية شرقا، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وأحضرت الأسير أحمد خالد عيسى طقاطقة إلى منزله، حيث قامت بتفتيشه بشكل مفصل واستولت على بعض المقتنيات الخاصة بالعائلة.