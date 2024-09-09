قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المواطنين عند حاجز الحمرا في الأغوار

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين كانوا ينتظرون عبور حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف مركبات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، ما تسبب في حالة من الاختناق والإرباك بين المواطنين الذين كانوا يحاولون اجتياز الحاجز.

يأتي ذلك في ظل استمرار التشديدات العسكرية على حاجز الحمرا منذ عدة أشهر، حيث يعاني المواطنون من الإجراءات التعسفية والقيود العسكرية المفروضة على حركة التنقل في المنطقة.