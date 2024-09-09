4 شهداء ومصابون في غارات الاحتلال استهفت مخيمي البريج والنصيرات

وطن: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الاثنين، في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارات أخرى مبنى البريد بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق فجر اليوم، كانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي المخيم وسط القطاع.

ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 40,972 شهيداً و94,761 جريحاً، مع استمرار القصف وتصاعد الأوضاع الإنسانية في القطاع.