قوات الاحتلال تقتحم بلدة العبيدية وتصيب شاباً بالرصاص الحي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اعداد هذا الخبر.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر (28 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة. تم نقل المصاب لتلقي العلاج وسط استمرار عملية الاقتحام للبلدة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في بلدات الضفة الغربية، والتي تشهد مواجهات متكررة بين المواطنين وقوات الاحتلال.