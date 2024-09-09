5 شهداء و19 جريحاً في عدوان إسرائيلي على سوريا

وطن: استشهد 5 أشخاص على الأقل، وأصيب 19 آخرون، في عدوان إسرائيلي جوي استهدف مساء أمس عدة مواقع في مصياف وريف حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم تسبب أيضاً في أضرار مادية واسعة.

ووفقاً لمصدر عسكري سوري، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان حوالي الساعة 23:20 مساء الأحد، مستهدفاً مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى. وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، إلا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهته، صرح مدير المشفى الوطني في مصياف، فيصل حيدر، بأن عدد الشهداء بلغ 5 والجرحى 19 وُصفت حالة بعضهم بالحرجة. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف مستمرة في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب العدوان أيضاً بأضرار جسيمة على طريق مصياف وادي العيون، إلى جانب اندلاع حريق كبير تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليه.