قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على عمال شرق بيت لحم

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، الرصاص الحي على مجموعة من العمال في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال طاردت عدداً من العمال في منطقة واد الحمص القريبة من قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس.

وقامت قوات الاحتلال خلال هذه العملية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الإنارة، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وتتكرر هذه الاعتداءات على العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم داخل القدس وأراضي عام 48، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها بشكل يومي.