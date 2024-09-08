طوفان الأقصى في اليوم 339.. تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسلسلة عمليات للمقاومة في الضفة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ339، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متعددة في قطاع غزة، حيث أفاد الهلال الأحمر بانتشال جثمان شهيد وثلاثة مصابين بعد استهداف منزل في أحد المخيمات، ليرتفع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني منذ بداية الحرب إلى 83 وأكثر من 200 مصاب.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في الساعات الـ 24 الماضية، وأسفرت عن وصول 33 شهيدًا و145 إصابة إلى المستشفيات. كما أشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 40,972 شهيدًا و94,761 إصابة.

في سياق متصل، شهدت الضفة الغربية والأراضي المحتلة عمليات مقاومة مستمرة، حيث قُتل ثلاثة إسرائيليين صباح الأحد في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني قرب معبر الكرامة.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الهجمات التي تبنت معظمها كتائب عز الدين القسام، وكان أبرزها عمليتا "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" جنوب الخليل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في أغسطس الماضي عن عودة العمليات الاستشهادية إلى الداخل المحتل، بالتعاون مع سرايا القدس، ردًا على استمرار مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ339: