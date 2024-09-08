زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. انعكاس الوجوه الأخرى للعدوان الصهيوني الفاشي على الناس

بمرور أحد عشر شهرًا من العدوان الصهيوني، ما زال الشعب في قطاع غزة يعيش في دوامة الانتظار والتوقّعات حول ما هو قادم، ويتراجع الأمل بحدوث أيّ حل أو الوصول لاتفاق على ضوء تفاقم الوضع الأمني في الضفة الغربية، حيث يُمعِن جيش الاحتلال في اقتحام المدن والمخيمات ويهدم البيوت ويجرّف الشوارع والبنية التحتية ويقتل المواطنين بلا رحمة ويعتقل العشرات على غرار ما حدث في غزة، الأمر الذي يُدمي القلوب، فبمرور الوقت تزداد سطوة جيش الاحتلال ويُنشئُ نقاطًا ارتكازية نخشى أن يكون لها ديمومةً طويلة الأجل.

يوميًا تتوالى الأحداث تباعًا ونحن في مدينة غزة وشمالها تحت الحصار المُحكم، حيث البوابات الحديدية تُغلَق على المدينة غزة وشمالها بدءًا من شارع 8 في جنوب المدينة حتى نهاية بيت حانون عند الحدود الشمالية للقطاع. وهكذا تحوّلت هذه المساحة الضيقة إلى سجنٍ يقبع فيه نحو ما يزيد عن نصف مليون إنسان، لكنّه سجنٌ يختلف عن المُتعارف عليه حول السجون، لأنّ حكومة الحرب قرّرت ألّا تتحمّل تكلفة إقامة السجناء؛ أي هذا الكم من الناس نساءً ورجالًا وأطفالاً، بل تركت عبء تكلفة الغذاء والدواء والماء على المؤسسات الدولية بضمان بقائهم وبقائهنّ على قيد الحياة، وبالحدّ الأدنى فقط تحت يافطة السماح بدخول "مساعدات إنسانية"، وفي نفس الوقت يقوم جيش الاحتلال باستكمال خططه في القضاء على ما تبقّى من مقوّمات الحياة لجهة تدمير البنى التحتية، وهدم ما بقي من بيوتٍ تؤوي الناس أو من المُحتمل أن تؤويهم مستقبلًا وذلك بتفجير المباني رغم خُلوّها من ساكنيها على امتداد جنوب مدينة غزّة من شرقها حتى غربها.

لقد قام الجيش الصهيوني عمدًا بتغيير خارطة المكان والزمان أيضًا لكي لا يتمكّن أصحابها بالتعرّف عليها، فيما لو سُمح لهم بالعودة إليها بعد نزوحهم الطويل، حيث أصبح الوجه الجديد لمدينة غزّة وشمالها مختلفًا جدًا وكأنّ الأماكن والشوارع وبقايا حوائط البيوت لم يكن بها يومًا ذكريات أجيالٍ كاملة، إذ قام الجيش النازي بمحوها بسهولة، ففي ثوانٍ معدودة يسقط المبنى بصاروخ أو قذيفة.

ردّت عليّ الشابة التي جاءت تسأل عن إمكانية توفير حليب لطفلها وأنا أسألها عن اسمها "ما عرفتيني؟ معك حق، أنا حاسة حالي غريبة مثل ما صارت شوارع غزة والحيطان غريبة وبطّلنا نعرفها"، ثمُ تابعت القول "بتصدقي إنّي لمّا باطلّع على حالي في المراية باشوف واحدة تانية مش أنا، لوني وملامحي تغيّرت من القعدة قدام نار الحطب وتحت الشمس، باطلّع على وجهي ما بلاقي نفسي، وين اختفيت مش عارفة، وكيف صرت هيك حاسة حالي عمري خمسين سنة وأكثر". اعتذرت منها وقلت لها كلّنا تغيّرنا بسبب هذا العدوان، ولكن ما لفت انتباهي في حديثها تشبيه وجها فيما حدث في شوارع غزة من أخاديدٍ وحُفرٍ واختفاء المعالم القديمة.

في الحقيقة، بات الناس في حيرةٍ من أمرهم، سواءً من هُم في غزة والشمال أو من في الجنوب، حيث لا يعرفون ماذا سيحدث في الأيام القادمة ونحن نُشرف على انتهاء عامٍ كامل من الإبادة قضوه في انتظار انتهاء هذا الوضع القائم، وحالة التشرّد بسبب النزوح المتكرّر وعدم الاستقرار، والفقر والحرمان حيث أرباب وربّات الأسر بلا عملٍ وبلا دخل والاعتماد الأساسي على السلّة الغذائية من المعونات لأنّها المصدر الوحيد لبقائهم حتّى لا ينهشهم الجوع، ما يجعل الرجال والنساء مُنشغلين في البحث عن المؤسسات التي تُقدّم سلّةً مملوءةً بغلّة جيدة، مثل الحليب وعُلب الفواكه والسكر وبسكويت الأطفال، وتكمن المشكلة في أنّ لكلّ أسرةٍ حصةٌ شهريةٌ مُحدّدة رغم أنها لا تكفي لسدّ غائلة الجوع.

تُفكّر الأمهات في مستقبل أولادهن وبناتهن بعد أن ضاع عامٌ دراسيٌ كامل، وها هو عامٌ دراسيٌ جديد سيبدأ ولا أحد يعرف ما هو المصير الذي ينتظرهم، طلاب وطالبات الجامعات يستولي عليهم القهر وهم يرون الأيام تجري دون أن يتقدّموا خطوةً للأمام نحو حياةٍ مُستقلّة، بل يتراجعون خطواتٍ إلى الخلف.

يسألني زوج صديقة ماذا يفعل بعد أن خسر مصنعه الذي دمّره جيش الاحتلال وخسر شقّته وخسرت عائلته بيتهم "يعني برأيك في أمل يتم تعويضنا وكيف؟ ولو صار تعويض قديش ممكن يعوّضونا؟ أنا خسران حوالي مليون دولار، وصاحبي زيي، يا ترى في أمل؟". لم أتمكّن من الردّ عليه حيث لا أجرؤ على إعطائه أيّ أمل، ربّما لأنّني لست واثقة من أن يجري تعويض الناس عن خسائرهم، وقد لاحظ هو صمتي وترددي في الإجابة على سؤاله، فقال "طبعًا أنا عارف لو صار تعويض مش راح يعطونا حقّنا يمكن الربع أو أقل، يا ستي المهم نخلص من الهمّ اللي احنا فيه".

هذا ما يُفكّر به الناس: ما هو وجه الحياة في المستقبل القريب القادم؟ أين سيعيشون؟ هل سيتم تعويضهم عمّا خسروه؟ هل سيجدون عملًا؟ ما هو مصير الموظفين والموظّفات الرسميين؟ هل ستستمرّ سلطة حماس في قطاع غزة؟ هل ستأتي فعلّا سلطة رام الله لتضبط الأمور في القطاع؟ وهل...؟ وهل...؟ وأخيرًا وليس بآخر هل هناك إعمارٌ بعد كلّ هذا الدمار؟

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار