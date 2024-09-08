حزب الله يستهدف مرابض "الزاعورة".. ويوقع ضباط الاحتلال وجنوده بين قتيل ‌‏وجريح

وطن: شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، هجوماً جوياً عبر أسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مرابض "الزاعورة"، مؤكّدةً أنّ الهجوم استهدف منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود الاحتلال.

وأعلنت المقاومة أنّ الهجوم حقق إصابات مباشرة في مرابض "الزاعورة"، وأوقع ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كذلك، أكّدت المقاومة على أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدة خربة سلم.

كذلك، استهدفت موقع "السماقة" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، عبر الأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت ‏المقاومة ‏تجمعاً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في "مرتفع أبو دجاج"، بقذائف المدفعية، وحققت إصابةً مباشرةً.

كما شنّت المقاومة هجوماً جوياً، بسرب من المسيرات الانقضاضية، على موقع رأس الناقورة البحري، ‏مستهدفةً أماكن تموضع ضباطه وجنوده، وقصفت ‏مستوطنتي "شامير"، و"كريات شمونة" بصليات مكثفة من الصواريخ، بعد أن سبق واستهدفت الأخيرة، اليوم، بصلية من صواريخ الفلق، في ردٍّ على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في قرية فرون، جنوبي لبنان، مساء أمس.

إضافةً إلى استهدافها التجهيزات التجسسية ‏في كل من موقع "المالكية" بمسيرات انقضاضية، وموقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، معلنةً تحقيقها إصابةً مباشرةً في كلا الموقعين العسكريين.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، بانفجار عدد من الطائرات المسيّرة في منطقة "الزاعورة" في الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "كفربلوم وكفاريوفال وكريات شمونة ودان عامير وشئار ياشوف وسده نحميا وبيت هيلل ومعيان باروخ"، شمالي فلسطين المحتلة.

بالتوازي، طالت اعتداءات إسرائيلية، عبر الغارات الحربية والقذائف المدفعية، عدداً من القرى الجنوبية، تلتها عمليات عسكرية للمقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده، عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة خربة سلم، إلى 6 إصابات من بينها 5 طفيفة جداً وأخرى استدعت دخولاً للمستشفى.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارةً معادية عبر 3 صواريخ استهدفت منطقة الدبشة في خربة سلم لجهة السلطانية، جنوبي لبنان.

المصدر:"الميادين"