استشهاد طفلة وعدة إصابات في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

وطن: استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسعفين نقلوا شهيدة طفلة وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرق المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 مواطنا، وإصابة 94,761 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.