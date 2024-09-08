إصابتان برصاص الاحتلال جنوبي الخليل

وطن: أصيب شابان، مساء اليوم الأحد، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة جنوبي مدينة الخليل.

وافادت مصادر محلبة، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب خرسا، ما أدى لإصابة مواطنين كانا يستقلانها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

وقالت القناة "7" الإسرائيلية، إن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على سيارة زعمت انها حاولت دهس جنودًا كانوا يقفون بالقرب من مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضٍ فلسطينية تابعة لقرية خرسا، جنوبي الخليل.