"أبو عبيدة": عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى

وطن: بارك الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة.

وقال أبو عبيدة، في رسالة عبر حسابه في تطبيق "تلغرام": "نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى".

وأكّد أنّ "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا، كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، لافتاً إلى أنّ العملية "تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الاحتلال من أبطال أمتنا".

كذلك، أشار أبو عبيدة إلى أنّ "المجاهدين أدّوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزّة، صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وصباح اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيلياً باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيداً.