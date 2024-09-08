حزب الله: استهدفنا مواقع لجيش الاحتلال ومستوطناته بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية

وطن: استهدفت ‏المقاومة ‏الإسلامية، بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في "مرتفع أبو دجاج"، بقذائف المدفعية، وحققت إصابةً مباشرةً، معلنةً أن استهدافها هذا يأتي في سياق دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

كما شنّت المقاومة هجوماً جوياً، بسرب من المسيرات الانقضاضية، على موقع رأس الناقورة البحري، ‏مستهدفةً أماكن تموضع ضباطه وجنوده، وقصفت ‏مستوطنتي "شامير"، و"كريات شمونة" بصليات مكثفة من الصواريخ، بعد أن سبق واستهدفت الأخيرة، اليوم، بصلية من صواريخ الفلق، في ردٍّ على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في قرية فرون، جنوبي لبنان، مساء أمس.

إضافةً إلى استهدافها التجهيزات التجسسية ‏في كل من موقع "المالكية" بمسيرات انقضاضية، وموقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، معلنةً تحقيقها إصابةً مباشرةً في كلا الموقعين العسكريين.

أمس: استهداف للمواقع العسكرية وتصدٍ لمسيرة "هيرون"

وفي وقت سابق من يوم أمس، نفذت المقاومة الإسلامية هجوماً بالمسيرات الانقضاضية، على مقرّ قيادة ‏الفرقة 91 المستحدث في "اييليت" وأماكن تموضع ضباطها وجنودها. وكذلك، قصفت المقاومة الإسلامية مقرّ الاستخبارات الرئيسية في قاعدة "‏ميشار"، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

كما أعلنت عن تصدي وحدة الدفاع الجوي، لمسيّرة إسرائيلية من نوع ‏"هيرون"، بصاروخ أرض – جو، في أجواء منطقة البقاع.

واستهدفت كلاً من موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، والتجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام"، ومواقع "المرج" و"الراهب" و"حدب يارون". إضافةً إلى استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة "منوت"،وقاعدة "جبل نيريا" (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني)

وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ"14" الإسرائيلية، عن رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت"، إيتان دافيد، اعتراضه على استمرار تهجير مستوطني شمالي فلسطين المحتلة عن "منازلهم"، وقوله: "عندما تكون في حال انتظار مع الحقائب، أسبوعاً وأسبوعين وشهراً، فإنّ هذا محبط، بل هو قاتل، لأنّ الناس هنا منهَكون، ليس لأنهم موجودون خارج بيوتهم، وإنما بسبب انعدام اليقين" في وقت انتهاء الحرب.