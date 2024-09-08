شركة البركة للتأمين الإسلامي توقع اتفاقية تقديم خدمات تأمينية مع شركة الإجارة الفلسطينية للتأجير التمويلي الإسلامي

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عوض الله إبراهيم عواد اتفاقية تقديم خدمات تأمينية مع شركة الإجارة الفلسطينية للتأجير التمويلي الإسلامي، وذلك في مقر شركة البركة للتأمين في رام الله، وتم توقيع الاتفاقية من قبل مدير عام شركة البركة عبد الحكيم قاسم ومدير عام شركة الإجارة الفلسطينية إبراهيم عيسى، وبحضور عضو مجلس إدارة شركة البركة أحمد إبراهيم عواد وأعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة، وبحضور المدير المالي والإداري لشركة الإجارة حامد طه، ومدير الائتمان عبد الله قاسم، ورئيس قسم العمليات أمل سلمان.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات التمويل العاملة بالإقتصاد الفلسطيني، للمساهمة في تحقيق التنمية وتوسيع قاعدة عملاء الشركة وتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وفعالة.



وبدوره قال المدير العام لشركة البركة عبد الحكيم قاسم: " أن هذه الشراكة ستمكننا من رفع كفاءتنا التأمينية الانتاجية وتحقيق رضا الأطراف ذات الصلة، وتأتي انسجاماً مع تطلعات الشركة في تغطية مختلف القطاعات من خلال توفير خدمات تأمين التأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكد أن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود الدائمة التي تسعى من خلالها الشركة لتوفير مختلف خيارات التأمين والمرونة العالية في الاجراءات للعملاء.

وعبر المدير العام لشركة إجارة إبراهيم عيسى عن ترحيبه بهذه الشراكة بحيث تكون اللبنة الأساسية لترسيخ آفاق التعاون المستقبلية مع شركة البركة للتأمين الاسلامي التي تعتبر من شركات التأمين الرائدة في الوطن كجزء من خطة شركة إجارة المتكاملة، للشراكة مع كافة المؤسسات والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية الإسلامية لتوفير منتج تأجير تمويلي ريادي متكامل من شأنه ان يساهم في تطوير وتنمية الشركات العاملة في السوق الفلسطيني وتقديم خدمات تأمينية للأفراد والشركات تلتزم بإطار ومبادىء الشريعة الإسلامية، وأشار عيسى إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من إيمان شركة إجارة وسعيها لتقديم أفضل خدمات التأجير التمويلي بالشراكة مع شركة البركة للتأمين.