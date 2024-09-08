مستوطنون يعتدون على مسن بعد اختطافه جنوب الخليل

وطن:اختطف مستوطنون مسنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اليوم الأحد، واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اختطفوا المسن باجي سالم أبو شرخ (68 عاما)، واعتدوا عليه بالضرب، أثناء رعيه الأغنام في منطقة الطيران.

وأضافت أن الأهالي شرعوا بالبحث عنه فور اختطافه من قبل المستوطنين، في الوقت الذي كان قد وصل إلى الجيش، قبل تنفيذهم جريمة أكبر بحقه.

يشار إلى أن ما تعرض له أبو شرخ يأتي في سياق الممارسات الإجرامية التي تصاعدت في هذه المنطقة من قبل المستوطنين.