استشهاد امرأة وطفلتها في قصف الاحتلال جنوب شرق خان يونس

وطن: استشهدت امرأة وطفلتها، مساء اليوم الأحد، في قصف الاحتلال حي المنارة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد امرأة وطفلتها في قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا مجاورا لمنزلهم في حي المنارة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 مواطنا، وإصابة 94,761 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.