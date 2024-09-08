الإغاثة الزراعية تنفذ مبادرة لإعادة تأهيل محطة ضخ الصرف الصحي في شمال قطاع غزة

رام الله - وطن: في خطوة هامة لتعزيز الوضع الصحي والبيئي في مدينة بيت لاهيا، بدأت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) تنفيذ مبادرة لإعادة تأهيل محطة ضخ المنشية للصرف الصحي، الممولة من Hilton Foundation.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للاعتداءات المتكررة التي تسببت في تدمير المحطة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات البيئية والصحية في المنطقة.

وتعد محطة الضخ من المنشآت الحيوية التي تضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى أحواض الصرف الرئيسية في شمال غزة، عبر أربع مضخات ذات قدرة تدفق عالية تصل إلى 65 مترًا مكعبًا/ساعة. ومع توقف المحطة، تزايدت المخاطر الصحية، وتجمعت مياه الصرف الصحي في الشوارع والمنازل، الأمر الذي أثر سلبًا على حياة السكان، خصوصًا الأطفال.

وتشمل أعمال الصيانة التي ستنفذ في المحطة تحسينات إنشائية وكهروميكانيكية، بالإضافة إلى صيانة المكونات المتعلقة بالمحابس، الردادات، ومحابس الهواء، إلى جانب لحام المواسير وإغلاق الفتحات الناتجة عن الشظايا. كما تتضمن الصيانة أيضًا إصلاح المضخات والمولد الكهربائي لضمان استمرارية عمل المحطة بكفاءة.

وتهدف الإغاثة الزراعية لتوفير بيئة صحية وآمنة، وتقليل خطر انتشار الأمراض والحشرات الضارة الناتجة عن مياه الصرف الصحي للسكان والنازحين في المنطقة، من خلال تنفيذ هذا المشروع .